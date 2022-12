Equipe de France : Malaise confirmé avec Benzema, cette nouvelle révélation fracassante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Forfait pour le reste de la compétition en raison d'une blessure à la cuisse, Karim Benzema a reçu l'autorisation du Real Madrid pour assister à la finale entre l'Argentine et la France. Mais le Ballon d'Or 2022 restera en Espagne ce dimanche. Pour quelles raisons ? Selon Daniel Riolo, cette décision, mais aussi son manque de soutien aux Bleus sur les réseaux sociaux cachent quelque chose.

Même absent de l'équipe de France et juste avant une finale de Coupe du monde, Karim Benzema fait parler de lui. « Ça ne m'intéresse pas » a lâché le buteur du Real Madrid sur les réseaux sociaux, alors qu'Emmanuel Macron lui aurait demandé de se rendre avec lui au Qatar pour supporter les Bleus de Didier Deschamps face à l'Argentine. Blessé à la cuisse, le Ballon d'Or 2022 avait été contraint de déclarer forfait avant l'entrée en lice de l'équipe de France.

Équipe de France : Deschamps fait gros un reproche à Benzema https://t.co/qbvKwjsFwr pic.twitter.com/QgD0wAglU5 — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Benzema ne se rendra pas au Qatar

Didier Deschamps avait fait le choix de ne pas le remplacer. Une décision, qui a de lourdes conséquences puisque Benzema pourrait être sacré champion du monde en cas de victoire de la France. Mais selon Le Parisien , l'attaquant restera à Madrid ce dimanche. Et selon Daniel Riolo, on ne sait pas tout sur cette affaire Benzema.

« Ça n’est pas possible. Ce qu’il s’est passé est trop louche »

« Depuis le début, j’ai noté que Benzema n’avait pas fait un post pour l’équipe de France. Depuis, il en a fait deux. Néanmoins, je le répète, on ne me fera jamais croire que ce qu’il s’est passé est hors polémique ou hors embrouille avec Benzema. Ça n’est pas possible. Ce qu’il s’est passé est trop louche » a confié Riolo au micro de l' After Foot.

« Il y a trois, quatre mecs qui n’étaient pas contents de son retour »