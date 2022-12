Équipe de France : Après son étonnant message, Benzema lâche un gros aveu en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi soir, Karim Benzema a écrit un message sur les réseaux sociaux, laissant penser qu'il ne se rendra pas au Qatar pour supporter l'équipe de France face à l'Argentine en finale du Mondial. L'attaquant du Real Madrid se concentre, surtout, sur son club et espère faire son grand retour en Liga avant la fin de l'année 2022.

Président de la République, Emmanuel Macron se rendra au Qatar, ce dimanche, pour supporter les Bleus face à l'Argentine. Le dirigeant souhaitait s'entourer et partager ce voyage avec des joueurs forfaits pour le Mondial comme Paul Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunku, mais aussi de Karim Benzema. Mais alors que la réponse du Ballon d'Or 2022 étaient attendue, il a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux ce vendredi soir : « Ça ne m'intéresse pas ».

Benzema semble donner sa priorité au Real Madrid

Une phrase qui fait référence à sa possible venue au Qatar ? Nul ne le sait avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que Benzema se trouve actuellement à Madrid. Selon As , l'attaquant semble concentré sur son parcours en club et ne cache pas, en privé, son intention de rafler les trophées les plus prestigieux, cette saison, avec le Real Madrid.

Benzema vise un retour avant la fin de l'année

Touché à la cuisse avant le début du Mondial, Benzema poursuit son travail de récupération, avec en ligne de mire le match face à Valladolid le 30 décembre prochain. L'équipe de France ne semble pas être sa priorité.