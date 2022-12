Equipe de France : Nouveau couac avant l'Argentine, Deschamps peut trembler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malades et fébriles ces derniers jours, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont remis sur pied. Les deux défenseurs de l'équipe de France étaient présents, ce samedi, à l'entraînement. Egalement atteint d'un syndrome grippal, Kingsley Coman n'a pas rejoint ses coéquipiers. L'inquiétude commence à monter au sujet de l'ailier du Bayern Munich.

Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Raphaël Varane, Kingsley Coman. Tous ont été touchés par un mystérieux virus, qui circule au sein de l'équipe de France. Certains comme Adrien Rabiot ou Dayot Upamecano sont guéris et ont fait leur retour à entraînement dès ce vendredi.

Varane et Konaté de retour à l'entraînement

Ce samedi, L'Equipe annonce qu'Ibrahima Konaté et Raphaël Varane ont également pris part au dernier entraînement de l'équipe de France. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui devrait compter sur ses deux défenseurs centraux pour la rencontre face à l'Argentine.

Coman toujours absent