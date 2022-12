Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Messi, une offre colossale arrive

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Pour autant, La Pulga ne semble pas décidée à faire un choix avant son retour de la Coupe du Monde. Alors que Luis Campos est mis sous pression par l’Inter Miami dans ce dossier, le Portugais reste confiant et avance bien pour la prolongation.

Alors que Lionel Messi s’apprête à disputer la finale de la Coupe du Monde ce dimanche face à l’Équipe de France, l’attaquant argentin n’a toujours pas prolongé avec le PSG. En fin de contrat à l’issue de la saison, La Pulga ne semble pas encore décidée à prendre une décision avant son retour du Qatar.

Paris Saint-Germain will make their proposal to Lionel Messi in the next weeks. All the people into the club want Leo to stay and continue at least for one more year. 🔵🔴🇦🇷 #PSG Messi will decide in 2023, PSG will push after Inter Miami approaches (but nothing was agreed). pic.twitter.com/JSJe3G5Xlz