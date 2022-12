Mercato - ASSE : Pour sortir de la crise, Batlles s’attaque à un chantier colossal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lanterne rouge de Ligue 2, Laurent Batlles mise sur le recrutement pour sortir de la tête de l’eau. Après Gaëtan Charbonnier, le club stéphanois pourrait accueillir un nouveau gardien de but, étant donné qu’Etienne Green et Mathieu Dreyer n’apportent pas satisfaction. Et deux profils auraient tapé dans l’œil du technicien.

Le mercato n’a pas encore débuté, mais l’ASSE a officialisé son premier renfort hivernal. Le club stéphanois a accueilli Gaëtan Charbonnier en tant que joker. L’ancien buteur de l’AJ Auxerre devrait rendre un grand service à Laurent Batlles, qui attend d’autres recrues lors du prochain mercato hivernal. Et un autre chantier s’ouvre au technicien.

Mercato - ASSE : C’est confirmé, Batlles veut boucler ce transfert à 0€ https://t.co/jDIIK4BC5R pic.twitter.com/7R3hqh9JU2 — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Un gardien de but recherché

L’ASSE aimerait accueillir un nouveau gardien de but. Nommé gardien numéro un en début de saison, Etienne Green a réalisé des erreurs grossières et perdu la confiance de son entraîneur. Ces dernières semaines, il a été remplacé dans les cages par Matthieu Dreyer. Mais arrivé cet été, le portier de 33 ans ne s’est pas montré rassurant. Sans véritable solution, Batlles aurait demandé à ses dirigeants la venue d’un nouveau gardien.

Gallon, longtemps le premier choix de Batlles

Comme le confirme But Football Club , la priorité a longtemps été Gauthier Gallon, son ancien portier à l’ESTAC. Agé de 29 ans, il voit son contrat avec le club troyen prendre fin en juin 2024. Mais cette piste se serait refroidie du côté de l’ASSE. Gallon ne serait plus la priorité de Laurent Batlles, qui ciblerait un autre profil.

Larsonneur et Prior ciblés