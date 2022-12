Transferts - PSG : Kylian Mbappé a déjà tranché pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les spéculations vont bon train au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé malgré un contrat qui court jusqu’en 2025 et un statut très particulier au PSG, Nasser Al-Khelaïfi a réagi à ces rumeurs. Et selon le président du club de la capitale, Mbappé serait heureux au PSG sans la moindre intention de changer d’air.

Au terme d’un long feuilleton, Kylian Mbappé avait finalement décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG plutôt que de filer libre au Real Madrid qui lui tendait les bras avec des conditions financières très avantageuses. Et malgré cette prolongation, l’avenir de Mbappé ne semble pas fixé au PSG puisque, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il existe un différend d’ordre financier entre l’international français qui serait en train de totalement remettre en question son avenir. Mais qu’en est-il vraiment ?

PSG : Clash confirmé entre Mbappé et le clan Messi, la vérité éclate https://t.co/xDsUKkVOcG pic.twitter.com/7dIV48hGJp — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

« Aucune raison de partir »

Interrogé fin novembre dans les colonnes de MARCA , Christophe Galtier affichait déjà un discours rassurant sur le cas Mbappé au PSG : « Quand un joueur est heureux dans un endroit, il n'a aucune raison de le quitter. Pour être heureux, il faut en profiter. À partir du moment où le joueur prend du plaisir sur le terrain et qu'il sent qu'il est dans une équipe qui peut gagner et qui peut conquérir de grands défis, il n'a aucune raison de partir. Mbappé est vraiment heureux au PSG ? Oui, bien sûr. C'est garanti », confiait l’entraîneur du PSG.

Al-Khelaïfi rassure, Mbappé ne veut pas partir