Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre pour ce transfert à 100M€

Arnaud De Kanel

Mal embarqué dans le dossier Jude Bellingham, le Real Madrid commence à explorer d'autres pistes toutes aussi séduisantes les une que les autres. Parmi-elles, on retrouve celle menant à Sergej Milinkovic-Savic. Le milieu de terrain arrive à un tournant de sa carrière et il se serait enfin décider à quitter la Lazio. Néanmoins, sa prochaine destination pourrait se situer loin de Madrid.

Le Real Madrid accélère son processus de renouvelement de son effectif. Le secteur le plus impacté reste le milieu de terrain puisque Luka Modric et Toni Kroos arrivent sur la fin. Bien qu'il compte déjà Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore Federico Valverde, Carlo Ancelotti attend du renfort et aimerait recruter Sergej Milinkovic-Savic.

Mercato - Real Madrid : Ancelotti menacé pour ce transfert à 70M€ ? https://t.co/bnCfQbvbYA pic.twitter.com/kAItMFJd2S — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Milinkovic-Savic intéresse le Real

Performant depuis plusieurs saisons, le Serbe pourrait prendre une autre dimension en quittant la Lazio pour un transfert record. Le club romain ne souhaite pas le lâcher en dessous de 100M€ et MARCA révèle que le Real Madrid serait dans le coup. Or, un grand danger se précise.

Arsenal d'accord avec Milinkovic-Savic ?