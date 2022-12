Mercato - ASSE : Après Charbonnier, Batlles attend une réponse pour ce transfert

Hugo Chirossel

Dans l’optique d’apporter des renforts à Laurent Batlles, l’AS Saint-Etienne a enregistré ce vendredi le recrutement de Gaëtan Charbonnier. De surcroit, les Verts auraient également l’intention de proposer un contrat à Faouzi Ghoulam, qui s’entraîne avec le groupe depuis quelques jours. Mais ce dernier, libre depuis son départ de Naples en fin de saison dernière, doit encore trancher concernant son avenir.

Après avoir été relégué à l’issue de la saison dernière, le cauchemar s’est poursuivi pour l’AS Saint-Etienne cette année. Les Verts sont derniers de Ligue 2, à quatre points du premier non-relégable. Le maintien de l’ASSE passera par des renforts lors du mercato hivernal. Dans cette optique, le recrutement de Gaëtan Charbonnier en provenance de l'AJ Auxerre a été officialisé ce vendredi.

Ghoulam s'entraîne à Saint-Etienne

Les Stéphanois pourraient enregistrer un autre renfort prochainement. En effet, Faouzi Ghoulam s’entraîne avec les Verts depuis quelques jours, lui qui est libre de tout contrat depuis son départ de Naples en fin de saison dernière. « Quel plaisir de retoucher le ballon… ça m’avait manqué, en plus la victoire au bout », a récemment confié l’international algérien sur Instagram , après une victoire face à Grenoble en match amical (3-0). Formé à Saint-Etienne, le latéral gauche âgé de 31 ans a très peu joué ces dernières saisons pour cause de blessure.

L'ASSE veut lui proposer un contrat mais...