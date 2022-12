Mercato - Officiel : L'ASSE annonce la signature du nouveau buteur de Batlles

La rédaction

Fin de feuilleton pour l'ASSE qui enregistre la signature de Gaëtan Charbonnier. Un renfort offensif qui débarque dans le Forez en tant que joker médical et qui sera précieux pour la deuxième moitié de saison, déterminante dans l'objectif de maintien des Verts. Un gros coup pour Sainté qui signe un attaquant d'expérience.

En grande difficulté sportive depuis le début de la saison, l'ASSE occupe actuellement la dernière place de Ligue 2 et compte sur le mercato hivernal pour sortir la tête de l'eau. Annoncé depuis plusieurs jours, Gaëtan Charbonnier a officiellement signé à Saint-Etienne.

Un attaquant d'expérience

Artisan majeur de la montée en Ligue 1 de l'AJ Auxerre la saison dernière, notamment grâce à ses 18 buts, Gaëtan Charbonnier n'est toutefois pas parvenu à s'imposer dans l'élite. Ce dernier rejoint donc l'ASSE en tant que joker médical pour les six prochains mois.





Une première recrue avant un mercato agité