Mercato - ASSE : Batlles tient son nouveau buteur, transfert bouclé

Grosse surprise de la part de l'ASSE. Attendu lors du prochain mercato hivernal, soit en janvier prochain, Gaëtan Charbonnier va finalement débarquer plus tôt que prévu, en tant que joker. Le montant de l'opération est estimé à 1M€ selon certaines sources. Il pourrait faire ses débuts face à Annecy le 26 décembre prochain.

L'ASSE tient son premier renfort hivernal. A la recherche d'un buteur, le club stéphanois aurait trouvé la perle rare. Ancien meilleur buteur de Ligue 2, Gaëtan Charbonnier devrait quitter l'AJ Auxerre pour rejoindre l'ASSE. Une version confirmée par plusieurs médias.

Charbonnier débarque à l'ASSE

Ce jeudi soir, les différentes parties auraient trouvé un accord au sujet du transfert de Charbonnier. Un temps réticent, l'AJ Auxerre aurait accepté de le vendre contre un chèque d'1M€ selon les informations de Foot Mercato. Bien loin des 3M€ annoncés par certains médias.

Il arrive en tant que joker