Mercato - ASSE : Deux transferts en approche, le vestiaire tremble

La rédaction

Bien décidée à compter sur le renfort d’un joker d’ici le 26 décembre et le match à Annecy, l’ASSE accélère pour boucler le transfert de Gaëtan Charbonnier. Une opération délicate qui pousse les Verts à envisager d’autres options sur le mercato. Mais alors que l’arrivée de deux attaquants est attendue, cela pourrait poser des problèmes en interne, notamment vis-à-vis de Jean-Philippe Krasso, meilleur buteur de Ligue 2.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE devrait s'activer dans les prochains jours sur le mercato, notamment dans l'optique de recruter au moins un joker qui sera apte pour le déplacement à Annecy le 26 décembre prochain. L'arrivée d'un attaquant est notamment attendu, et alors que le nom de Gaëtan Charbonnier circule, les Verts ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin afin de mettre toutes les chances de leur côté lors d'une seconde partie de saison qui s'annonce cruciale pour la survie du club.

Transferts - ASSE : Un dossier brûlant du mercato fixé à 3M€ ? https://t.co/lD0fDVsMbl pic.twitter.com/EwctgF0dpU — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Un autre attaquant en plus de Charbonnier ?

En effet, selon les informations du Progrès , bien que la piste menant à Gaëtan Charbonnier soit la grande priorité de l'ASSE, l'AJ Auxerre réclamerait désormais un joli chèque. Une situation qui pousse les Verts à s'activer sur d'autres pistes à l'image de celle menant à Adrian Grbic. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Saint-Etienne s'intéresse également à Amine Boutrah (Concarneau) et Bryan Limbombe (Roda JC).

Le vestiaire s'interroge