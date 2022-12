Mercato - OM : Ça s'agite en coulisses pour ce transfert à 15M€

Amadou Diawara

Désireux de renforcer le couloir droit de la défense d'Igor Tudor, Pablo Longoria aurait l'intention de boucler le transfert de Rick Karsdorp. Toutefois, le président de l'OM serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, le LOSC, Fulham et le Torino seraient passés à l'action pour s'offrir les services de Rick Karsdorp.

Malgré un recrutement XXL à l'été 2022, Pablo Longoria compterait frapper un grand coup sur le marché l'année prochaine. Pour étoffer l'effectif d'Igor Tudor, le président de l'OM voudrait notamment recruter un nouvel arrière droit.

Le LOSC, Fulham et le Torino en pincent pour Rick Karsdorp

Dans cette optique, Pablo Longoria aimerait boucler le transfert de Rick Karsdorp, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'AS Rome. Et heureusement pour le président de l'OM, les Giallorossi seraient prêts à se débarrasser de leur latéral droit de 27 ans, et ce, parce qu'il est en clash avec José Mourinho. Toutefois, la direction de la Roma aurait des exigences bien précises pour laisser filer Rick Karsdorp. D'après les dernières informations de TMW , l'écurie italienne réclamerait une somme comprise entre 12 et 15M€ pour la vente de son numéro 2. Ce qui aurait alerté plusieurs clubs européens.

Le LOSC, Fulham et le Torino recalés pour Rick Karsdorp