Transferts - OM : Un club de Ligue 1 veut torpiller le mercato de Longoria

Très proche de Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Roma, Pablo Longoria souhaiterait boucler une nouvelle opération pour l’Olympique de Marseille. Les médias italiens parlent en effet d’un intérêt prononcé pour Rick Karsdorp, qui semble toutefois avoir tapé dans l’œil d’autres clubs... notamment en Ligue 1 !

Arrivé lors du dernier mercato, Issa Kaboré ne semble pas vraiment avoir convaincu Pablo Longoria, qui s’est mis à la recherche d’un nouveau latéral droit. C’est le cas avec Rick Karsdorp, qui pourrait venir agrandir la colonie d’ex-romains de l’OM.

Longoria veut Karsdorp

Ce dossier semble avoir atteint le point de non-retour, puisque le départ de Karsdorp serait devenu inévitable. Après un clash avec José Mourinho la situation se serait envenimée et selon TMW , il aurait annoncé au directeur sportif Tiago Pinto qu’il ne veut plus évoluer pour le Special One à l’AS Roma.

Le LOSC prêt à doubler l’OM