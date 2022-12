Mercato - OM : Longoria se voit offrir le successeur de Kamara

Arthur Montagne

Toujours en quête de renforts sur le mercato, l’OM pourrait bien tenter de recruter un nouveau milieu de terrain afin de remplacer l’éventuel transfert de Gerson ainsi que la blessure d’Amine Harit. Et Pablo Longoria se voit conseiller le transfert de João Gomes qui pourrait même faire oublier Boubacar Kamara qui a rejoint Aston Villa l’été dernier.

Dans les prochaines semaines, l'une des priorités de l'OM sera de dénicher un nouveau milieu de terrain notamment pour compenser la blessure d'Amine Harit et l'éventuel transfert de Gerson. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, mais pour Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, Pablo Longoria doit se pencher sur le profil de João Gomes qui évolue Flamengo.

João Gomes, le profil parfait pour l’OM ?

« João Gomes, c’est un profil très intéressant, mais qui est déjà un peu cher. Il y a déjà beaucoup de clubs qui se sont renseignés sur lui cet été, même lors du mercato hivernal 2022, il y a eu des rumeurs concernant Liverpool ou encore le FC Porto. De plus, le Real Madrid et le FC Barcelone le surveillent depuis longtemps. Du coup, du côté de Flamengo cela parlait cet été d’une somme folle de 30, 40M€, mais ce n’est pas le prix qui sera payé s’il part. Il est déjà cher malgré son jeune âge mais il a prouvé depuis un an et demi qu’il assumait son rôle de titulaire. Il a aussi prouvé que malgré un effectif de grande qualité à Flamengo il avait sa place », lance-t-il au Phocéen .

«Il me fait un peu penser à Boubacar Kamara»