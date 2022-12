Mercato - OM : Suivi par Longoria, il se clash avec Mourinho

Axel Cornic

Rick Karsdorp pourrait être la dernière d’une longue liste de joueur ayant joué à l’AS Roma puis à l’Olympique de Marseille. Après Jordan Veretout ou encore Pau Lopez, Pablo Longoria souhaiterait en effet miser sur le latéral droit néerlandais, qui ne semble plus du tout avoir sa place dans l’équipe de José Mourinho.

On ne change pas les bonnes habitudes. Grand connaisseur de la Serie A, Pablo Longoria s’est souvent tourné vers l’Italie pour renforcer l’OM et cet hiver ne devrait pas faire exception, avec une nouvelle recrue qui pourrait débarquer en provenance de l’AS Roma, avec Rick Karsdorp.

Karsdorp ne veut plus avoir à faire avec Mourinho

D’après les informations de TMW , l’AS Roma souhaite vendre Karsdorp lors du mercato hivernal à cause notamment de grosses tensions avec José Mourihno. D’ailleurs, le Néerlandais aurait clairement annoncé au directeur sportif Tiago Pinto ne plus vouloir entendre parler du Special One .

La Roma ne veut qu’un transfert