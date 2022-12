Mercato - PSG : Campos va s’engager dans une bataille titanesque pour oublier Messi

La rédaction

Actuellement à l’Atlético de Madrid, João Félix semble être le grand objectif des propriétaires du Paris Saint-Germain. Avec la fin de contrat de Lionel Messi, à Doha on a décidé de se préparer au pire et l’international portugais serait le favori pour former un tout nouveau trio offensif avec Kylian Mbappé et Neymar.

Le visage du PSG pourrait beaucoup changer la saison prochaine. C’est notamment le cas de la MNM, le trio offensif stellaire formé depuis l’été 20211 et qui pourrait perdre un élément. Pas des moindres, puisqu’il devrait s’agir de Lionel Messi.

Mercato : L'avenir de Messi totalement relancé par la Coupe du monde ? https://t.co/GDi1Yk6inr pic.twitter.com/ObqfV9nUD7 — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Messi ne souhaite pas prolonger

Sur le10sport.com, nous vous avons révélé que le PSG travaille depuis plusieurs semaines déjà sur la prolongation de Lionel Messi... qui ne semble toutefois pas convaincu. Il Corriere dello Sport annonce en effet ce mardi, que la star argentine ne voudrait pas signer de nouveau contrat avec le PSG.

Le PSG ouvre l’énorme dossier João Félix