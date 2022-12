Mercato - OM : Voilà comment Longoria va gérer ce dossier chaud

Arthur Montagne

Prêté par Manchester United l'été dernier, Eric Bailly a très peu joué à l'OM depuis le début de saison, notamment à cause de plusieurs blessures. Une grande déception pour les Marseillais puisqu'à chaque fois qu'il a joué, le défenseur ivoirien a été plutôt bon. Et alors que son prêt s'accompagne d'une option d'achat, Pablo Longoria va devoir trouver une solution. La seconde partie de saison permettra surement d'y voir plus clair.

L'été dernier, l'OM s'est particulièrement renforcé en défense centrale. En effet, Pablo Longoria a réussi à attirer Chancel Mbemba libre, tout en bouclant le transfert du jeune Isaak Touré ainsi que le prêt de l'expérimenté Eric Bailly. Ce dernier a débarqué en provenance de Manchester United et suscite déjà des regrets à Marseille. Et pour cause, souvent blessé, l'international ivoirien a peu joué, mais à chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il a démontré qu'il pouvait être très important à l'OM. Comme l'explique le journaliste du Phocéen Romain Haering, ce sera donc l'un des dossiers brûlants à gérer pour Pablo Longoria dans les prochaines semaine.

«L'objectif c'est de pouvoir l'utiliser le plus possible sur les matchs à enjeux»

« Il était au stage, mais il n'a pas été utilisé avec la même intensité que ses coéquipiers. Le staff de l'OM le laisse revenir petit à petit, ils ne veulent surtout pas le blesser. S'il faut attendre mi-janvier, ils le feront, ils veulent un Bailly de compétition, un Bailly qui ne se blesse plus durant la 2e partie de saison, même si c'est utopique. L'objectif c'est de pouvoir l'utiliser le plus possible sur les matchs à enjeux », explique-t-il dans une vidéo du Phocéen , avant d'évoquer l'avenir d'Eric Bailly.

«Il faut prendre ce risque»