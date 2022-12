Mercato : Le RC Lens s'enflamme déjà pour son premier transfert

Arthur Montagne

Avant même l'ouverture du mercato d'hiver, le RC Lens a déjà bouclé un premier transfert, à savoir celui de Julien Le Cardinal. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Sang-et-Or ont bouclé l'arrivée du joueur du Paris FC afin de compenser la grave blessure de Jimmy Cabot. Et Franck Haise ne cache pas sa joie après ce transfert.

Comme à son habitude, le RC Lens s'active sur le mercato et déniche des joueurs méconnus du grand public. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Sang-et-Or ont recruté Julien Le Cardinal en provenance du Paris FC. Ce dernier débarque dans le but de compenser la grave blessure de Jimmy Cabot, absent jusqu'à la fin de la saison, qui succédait lui même à Jonathan Clauss. Et Franck Haise justifie ce transfert.

Transferts : Le RC Lens peut trembler sur le mercato ? Il met les choses au point https://t.co/CfrvToNdFo pic.twitter.com/UVMZU6QRg0 — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Haise s'enflamme pour Le Cardinal

« Je l’avais connu avec la réserve sur la dernière saison car il avait signé de Saint-Brieuc à Bastia. Tous les joueurs bretons, je les connais et on avait joué contre Bastia. Il était intéressant. En Ligue 2, c’était très bien aussi. Il a quitté Bastia pour le Paris FC l’été dernier, de notre côté on avait fait d’autres choix mais on a continué à le suivre. On suit beaucoup de joueurs mais il avait cette possibilité d’être polyvalent qui était intéressante », lance le manager du RC Lens pour le site Lensois.com , avant de poursuivre.

«On voulait un joueur capable d’intégrer les 2 postes»