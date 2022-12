OM : Une recrue inattendue !

Arnaud De Kanel

Conscient qu'il sera sans doute impossible de conserver Nuno Tavares l'été prochain, Pablo Longoria prépare la succession du Portugais. Le marché du latéral gauche au profil piston comme le veut Igor Tudor n'est pas pléthorique. Alors, l'OM pourrait aller piocher dans le championnat russe, à l'instar de ce qui avait été fait pour Samuel Gigot.

Si Pablo Longoria a bien des idées et s'intéresse souvent à des noms connus comme ceux de Marcus Thuram, Azzedine Ounahi ou encore Olivier Giroud, le président de l'OM serait sur le point de surprendre son monde. A la recherche d'un successeur à Nuno Tavares, il aurait trouvé la perle rare en Russie.

L'OM pense à Ayrton Lucas

D'après les informations du journaliste Juan Miguel Neto, l'OM s'intéresserait au latéral gauche brésilien Ayrton Lucas. Le joueur âgé de 25 ans est actuellement prêté à Flamengo par le Spartak Moscou jusqu'à la fin de l'année. L'OM devra se montrer vigilant puisque Flamengo aimerait l'acheter définitivement et Lucas donnerait pour le moment sa préférence au club brésilien.

Un profil parfait pour Tudor