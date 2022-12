Mercato - OM : Un clash éclate avec Mourinho, un transfert à 15M€ s'offre à Longoria

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'AS Rome, Rick Karsdorp susciterait l'intérêt de l'OM. Grâce à un clash avec José Mourinho, Pablo Longoria pourrait voir le transfert du défenseur néerlandais se débloquer. D'autant que le fossé se creuserait de plus en plus entre Rick Karsdorp et le coach des Giallorossi.

Pour renforcer le couloir droit de la défense d'Igor Tudor, Pablo Longoria penserait à boucler le transfert de Rick Karsdorp, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'AS Rome. Et heureusement pour le président de l'OM, il peut profiter d'un clash entre José Mourinho et l'international néerlandais pour obtenir gain de cause sur ce dossier en 2023.

Un clash entre José Mourinho et Rick Karsdorp ?

Selon les informations de TMW , il existerait de grosses tensions entre José Mourinho et Rick Karsdorp. Par conséquent, le défenseur de 27 ans devrait claquer la porte de l'AS Rome dans un avenir proche. Alors que Rick Karsdorp ne voudrait plus entendre parler du Special One , les Giallorossi envisageraient de le vendre pour une somme comprise entre 12 et 15M€ l'année prochaine.

Tiago Pinto tente de réconcilier Mourinho et Karsdorp, sans succès