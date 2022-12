Mercato : PSG, Real Madrid... La révélation fracassante du Qatar sur le feuilleton Mbappé

La rédaction

Convoité par le Real Madrid depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a, encore, repoussé les avances de Florentino Perez. Le joueur avait prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier et avait évoqué plusieurs arguments pour justifier sa décision. Et comme le confirme un membre du club parisien, l'aspect financier n'a pas été décisif.

En mai dernier, Kylian Mbappé posait, tout sourire, avec Nasser Al-Khelaïfi sur la pelouse du Parc des Princes. Quelques minutes auparavant, il venait de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, plus une année en option. Courtisé par le Real Madrid, Mbappé avait fait le choix du cœur comme il l'avait annoncé en conférence de presse.

PSG : Messi a pris les choses en main pour le penaltygate entre Neymar et Mbappé https://t.co/RZnc3VMM0O pic.twitter.com/N2qBRijgvp — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Mbappé avait justifié sa prolongation

« Quitter mon pays comme ça... Il y a ce côté sentimental... Et aussi le projet a changé. Le club a décidé de changer pas mal de choses sur le plan sportif et donc ça m'a vraiment donné cette envie de continuer, car je pense que mon histoire n'est pas terminée ici, que ce soit sur le plan collectif ou individuel » avait déclaré Mbappé.

« Ce n'était pas une question d'argent»