PSG : Messi, Mbappé... La Coupe du monde va laisser des traces

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain peut être fier d’avoir assisté à un duel incroyable entre deux de ses plus grandes stars en finale de la Coupe du monde. Mais les prochaines semaines pourraient soulever quelques questions concernant le retour en club de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, qui ne seraient pas vraiment les plus grands amis du monde.

Comme le rêvaient surement les propriétaires du club, ce sont deux étoiles du PSG qui ont lancé le feu d’artifice de la finale de la Coupe du monde. C’est finalement Lionel Messi et l’Argentine qui l’ont remporté, même si Kylian Mbappé a réalisé une prestation éblouissante pour permettre à l’équipe de France de revenir dans le match.

PSG : Après la Coupe du Monde 2022, Galtier est fixé pour le retour de Mbappé et Messi https://t.co/rwQdKwTuWB pic.twitter.com/4fZqKgXUE3 — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Un après-match polémique

Le résultat est désormais connu, mais c’est surtout ce qui s’est passé autour de la rencontre qui fait parler. Les festivités des Argentins ont notamment fait grincer des dents en France, avec Sergio Agüero qui a clairement insulté Eduardo Camavinga et Emiliano Martinez, qui a lancé un chant ironique sur Mbappé. Les deux parlent espagnol et sont surement tombés sur les images en question, qui ont fait le tour du Monde.

Messi et Mbappé, des retrouvailles glaciales ?