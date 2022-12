Coupe du monde 2022 : Aguero insulte Camavinga, il s’en explique

Axel Cornic

Les coulisses de la finale de la Coupe du monde 2022 ont beaucoup fait parler, avec notamment un florilège de vidéos sur les réseaux sociaux du côté argentin. C’est notamment le cas avec Sergio Agüero, qui a tenu un stream lors de la fête tenue dans le vestiaire de l’Albiceleste et a eu quelques mots malheureux à l’encontre d’Eduardo Camavinga, milieu de l’équipe de France.

La joie des Argentins fait le tour du monde depuis dimanche, mais toutes les images ne transpirent pas la communion et la sportivité. C’est le cas avec un extrait d’un stream de Sergio Agüero, qui a joint les Champions du monde dans le vestiaire pour célébrer le titre.

Jeee . A ver primero no tengo nada con el y Segundo es una broma de festejo . Además si buscas en stream siempre bromeó con su nombre . No busques problemas pa 😎 https://t.co/meknNWx0oy — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 19, 2022

Agüero a-t-il insulté Camavinga ?

Bouteille de champagne à la main, l’ancien attaquant désormais à la retraite partage certains moments de la fête de la sélection argentine, mais apostrophe également Eduardo Camavinga de « cara de pinga ». (« tête de b*** » en français). Une sortie surprenante, sachant qu’il n’y a eu à priori aucun accrochage entre l’Argentin et le milieu français.

« Je n'ai rien contre lui, c'est une blague que je fais pendant une célébration »