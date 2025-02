«Fiasco total» avec DAZN, Riolo a la solution !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN n'est pour le moment pas une franche réussite. Daniel Riolo n'a alors pas hésité à parler de fiasco à propos de ce partenariat trouvé par le football français. Mais comment remédier à cela ? Le journaliste RMC a peut-être les solutions pour éviter que la crise ne continue avec DAZN.

Vincent Labrune rêvait du milliard d'euros pour les droits TV du football français, on en est finalement bien loin. En effet, si DAZN est devenu le diffuseur principal de la Ligue 1, ce sont seulement 400M€ qui ont été dépensés. Mais voilà que pour le moment, ça vire au fiasco. Il faut donc trouver des solution pour inverser la tendance avec DAZN et Daniel Riolo en a certaines.

« Lutter à mort contre le piratage »

« La première année, c'est fiasco total. (...) S'il n'y a pas plus d'abonnés l'année prochaine, on va continuer le fiasco. Et pour qu'il y en ait plus, il va falloir lutter à mort contre le piratage, et là on ne peut que soutenir DAZN », a d'abord expliqué Daniel Riolo lors de L'After Foot.

« On sera dans quelque chose d'un peu meilleur »

« S'il y a une grosse lutte contre le piratage, et des offres intéressantes, on sera dans quelque chose d'un peu meilleur », a encore conclu le journaliste RMC. A voir maintenant comment les choses vont évoluer avec DAZN.