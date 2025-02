Enervé, Neymar a puni un joueur !

Amadou Diawara

Libéré par Al Hilal, Neymar s'est engagé librement et gratuitement en faveur de Santos. Peu avant l'arrivée de la star brésilienne, le Peixe a bouclé la signature de Leonardo Godoy. Utilisé régulièrement lors de ses débuts à Santos, le latéral droit argentin est désormais au placard, et ce, à cause de Neymar.

A la peine à Al Hilal, Neymar a quitté l'Arabie Saoudite le 31 janvier. Engagée initialement jusqu'au 30 juin 2025, la vedette brésilienne a trouvé un accord avec la direction du club basé à Riyad pour résilier son contrat. Dans la foulée, Neymar est revenu à Santos, où il fait la loi.

Godoy est remplaçant depuis trois matchs

Selon les informations d'UOL, Neymar est le nouveau patron de Santos. En effet, le numéro 10 du Peixe serait consulté pour le recrutement de son club formateur, et il aurait même son mot à dire pour les compositions de Pedro Caixinha.

Neymar ne veut plus jouer avec Godoy

D'après les indiscrétions d'UOL, Leonardo Godoy a déjà été victime d'un choix de Neymar. En effet, le latéral droit de 29 ans ne joue plus avec Santos depuis trois matchs car il a provoqué la colère de son coéquipier brésilien. Recruté le 13 janvier dernier, Leonardo Godoy aurait été pourri par Neymar, et ce, parce qu'il est impliqué sur les deux buts encaissés par son équipe contre le Corinthians le 13 février. Aux oubliettes depuis cette rencontre, l'Argentin a été remplacé par João Pedro Chermont.