Coupe du monde 2022 : Mbappé, Camavinga… Après son sacre, l’Argentine craque complètement

Thomas Bourseau

L’Argentine a soulevé la troisième Coupe du monde de son histoire dimanche soir en prenant le meilleur sur l’Équipe de France après prolongations (3-3) et tirs au but. L’occasion pour Emiliano Martinez d’un peu plus chambrer Kylian Mbappé en raison de ses propos sur le football sud-américain, pour le peuple argentin de le brûler sur la place publique et pour Sergio Agüero de s’en prendre de manière virulente à Eduardo Camavinga.

Comme ce fut le cas face aux Pays-Bas en 1/4 de finale de Coupe du monde, l’Argentine s’est distinguée après son sacre en finale contre l’Équipe de France de par quelques moments où les joueurs et leurs entourages ont chambré les Bleus. Et plus particulièrement deux des hommes de Didier Deschamps. À commencer par Kylian Mbappé.

Emiliano Martinez demande «une minute de silence» pour la «mort» de Kylian Mbappé

Pour rappel, il y a quelques mois, Kylian Mbappé avait critiqué le niveau du football sud-américain en faisant part d’une différence claire entre le football européen et américain. De quoi déclencher les foudres de certains joueurs dont Richarlison au Brésil et d’Emiliano Martinez. Le gardien de l’Argentine s’en est une nouvelle fois pris à Kylian Mbappé dimanche après le sacre argentin alors que dès son passage en conférence de presse avant la finale, le portier de l ’Albiceleste avait remis le Français à sa place concernant ses propos. « Mbappé ne connaît pas assez le foot, il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Si tu n’as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n’est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour ça » . Dans les vestiaires, les hommes de Lionel Scaloni n’ont pas manqué de célébrer ce sacre tant attendu depuis 1986 et Mbappé en a une nouvelle fois pris pour son grade. À l’initiative d’un chant, Emiliano Martinez a demandé une minute de silence en pleine action pour « Mbappé qui est mort ».

Coupe du monde 2022 : Sacré au Qatar, Messi est interpellé pour son avenir https://t.co/wcGrsCGuP1 pic.twitter.com/oXtlfATPgk — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

L’insulte de Sergio Agüero pour Eduardo Camavinga

Fervent supporter de l’Argentine, lui qui a multiplié les lives Twitch depuis le début de la Coupe du monde et qui s’est même rendu au Qatar pour célébrer chaque accession au tour suivant lors de la phase à élimination directe, Sergio Agüero avait déjà fait parler de lui lors des débordements en 1/4 de finale entre les Pays-Bas et l’Argentine. Cette fois, par le biais d’une vidéo, El Kun a traité Camavinga de « tête de b*te » par traduction littérale.

L’Argentine brûle Mbappé sur la place publique