Coupe du Monde 2022 : Messi et le Qatar au coeur d'une nouvelle polémique

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au terme d’une finale irrespirable, Lionel Messi est venu remporter sa première Coupe du monde avec l’Argentine. Double buteur, l’attaquant du PSG a été contraint une tenue traditionnelle arabe lors de la remise du trophée. Une image surprenante qui a créé une petite polémique en Argentine.

Finale de Coupe du monde cruelle pour l’équipe de France. Même menés de deux buts, les Bleus étaient revenus au score grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Scénario identique en prolongations où l’attaquant du PSG a encore égalisé après le troisième but de l’Argentine. Il aura fallu attendre les tirs au but et à ce petit jeu, l’Albiceleste a été la meilleure.

Le couronnement de Lionel Messi

Ce sacre de l’Argentine, c’est surtout de Lionel Messi. Battu en finale en 2014, le septuple Ballon d’Or est venu remporter le seul trophée qui manquait à son palmarès gigantesque. Mais au moment de soulever cette Coupe du monde, Lionel Messi a été contraint de porter une tunique assez étrange.

Équipe de France : Sergio Agüero insulte violemment Camavinga https://t.co/mdiY7tsYTw pic.twitter.com/ksfUayscZI — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

« Il n’y avait aucune raison pour faire ça »