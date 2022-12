Coupe du monde 2022 : Achraf Hakimi a complètement pété les plombs

Thibault Morlain

Au final, le Maroc a donc terminé 4ème de cette Coupe du monde 2022. En effet, après la défaite en demi-finale contre l’équipe de France, les Lions de l’Atlas ont perdu la petite finale face à la Croatie (2-1). Une rencontre durant lequel les hommes de Walid Regragui ont apparu très remonté contre l’arbitre. Plusieurs se sont ainsi montrés très agacés pendant le match et au coup de sifflet final, certains ont explosé. Ça a été le cas d’Achraf Hakimi, qui se serait également emporté contre Gianni Infantini, le patron de la FIFA.

Le Maroc a écrit l’histoire durant cette Coupe du monde. Les hommes de Walid Regragui ont réalisé le meilleur parcours d’une nation africaine et ont terminé à la 4ème suite leur défaite face à la Croatie (2-1) lors de la petite finale. Une rencontre émaillée par des choix critiquables de la part de l’arbitre et ce des deux côtés. Mais voilà que comme après la rencontre face à la France, les Marocains se sont sentis floués par l’arbitrage. La tension est alors montée sur le terrain entre certains joueurs et Abdulrahman Al-Jassim, l’arbitre.

« La Fifa ne veut pas que le Maroc gagne une médaille »

Pendant la rencontre et au coup de sifflet final, Achraf Hakimi était l’un des Marocains les plus virulents au moment de pester contre l’arbitre de la rencontre. Mais voilà qu’au moment de regagner les vestiaires, le latéral droit du PSG aurait encore plus dégoupillé en s’en prenant à Gianni Infantino, le patron de la FIFA. A en croire Johan Kücükaslan, journaliste pour SVT Sports , ou Thomas Wagner, journaliste pour Magenta TV , Hakimi aurait complètement explosé contre Infantino. « C’est le deuxième match de suite que vous faites ça contre nous, qu’est-ce qui ne va pas ? La Fifa ne veut pas que le Maroc gagne une médaille », aurait-il lâché.

« J’étais un peu énervé après le match »