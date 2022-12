PSG : Gros clash en interne, une bagarre a éclaté avec Achraf Hakimi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté à la Juventus cette saison, Leandro Paredes n'a pas laissé un merveilleux souvenir dans le vestiaire du PSG, notamment auprès du clan Kylian Mbappé. Le milieu de terrain argentin n'avait pas d'atomes crochus avec le Français, mais aussi avec certains de ses proches comme Achraf Hakimi. D'ailleurs, une bagarre avait éclaté avec l'international marocain.

Ce n'est un secret pour personne, Kylian Mbappé et Leandro Paredes se sont pas les meilleurs amis du monde. Très proche de l'international français, Achraf Hakimi avait, évidemment, pris position dans ce conflit. Et comme le révèle L'Equipe, l'ancien défenseur du Real Madrid et l'Inter n'hésitaient pas à hausser le ton avec Paredes, prêté cette saison à la Juvntus par le PSG.

Gros clash révélé entre Paredes et Hakimi

Le quotidien sportif revient sur un évènement survenu lors d'un entraînement la saison dernière. Une brouille avait eu lieu entre Paredes et Hakimi. La cause de ce conflit n'a jamais été révélée, mais les deux hommes auraient failli en venir aux mains.

Les insultes et les vannes ont fusées

Les insultes et les reproches fusent. Paredes s'étonne du CV de l'international marocain, qui réplique en indiquant qu'il ne méritait pas le prix de son transfert (42M€). Les deux joueurs avaient été séparés, mais ce clash a trouvé un prolongement sur le terrain. Hakimi était rarement servi par Angel Di Maria, proche de Leandro Paredes au PSG la saison dernière.