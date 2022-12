Mercato : Le PSG tremble pour Hakimi

Arnaud De Kanel

Achraf Hakimi aura marqué la Coupe du monde de son empreinte. Le latéral marocain a été impressionnant avec sa sélection, lui qui a connu un début de saison bien en deçà des attentes avec le PSG. Mais voilà, le club de la capitale pourrait le perdre dans les mois à venir...

Héroïque avec le Maroc, Achraf Hakimi a passé un cap au Mondial. Ses qualités étaient connues, mais personne ne s'attendait à le voir à un tel niveau, surtout après un début de saison compliqué avec le PSG. Le club de la capitale a du se réjouir de ses prestations exceptionnelles. Mais alors qu'il est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2026, il pourrait surprendre son monde et claquer la porte plus vite que prévu. En effet, il verrait d'un bon oeil un retour en Italie.

Transferts - PSG : Pisté par Campos, il a la cote sur le mercato https://t.co/ApOCnbkLAN pic.twitter.com/K75IK8hQQH — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Hakimi de retour à l'Inter ?

Achraf Hakimi a gardé un très bon souvenir de son passage à l'Inter Milan, club avec lequel il était devenu champion d'Italie. Certains coéquipiers de l'époque sont encore là, comme Lautaro Martinez avec qui il est resté en contact. Romelu Lukaku a quant à lui quitté le club italien mais il est revenu cet été. Son retour à l'Inter aurait donné des idées au latéral droit du PSG.

«Achraf a dit à ses amis et à ses coéquipiers qu'il n'hésiterait pas à revenir»