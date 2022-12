Coupe du monde 2022 : Battu par la France et son ami Mbappé, Hakimi vide son sac

Achraf Hakimi aura tout donné au Qatar, à l’instar de la sélection marocaine comme le défenseur du PSG l’a avoué sur les réseaux sociaux. Éliminé en demi-finale par son ami Kylian Mbappé, Hakimi a tenu à remercier tous les suiveurs du Maroc.

Les Lions de l’Atlas ont tout d’abord rendu fiers le peuple marocain, mais ont aussi représenté tout le continent africain. Pour la première de l’histoire depuis la première édition de la Coupe du monde en 1930, une sélection africaine a atteint le stade des demi-finales.

Depuis le début du Mondial au Qatar, le Maroc est parvenu à sortir premier de sa phase de groupe, une première depuis le Nigeria en 1998, prenant au passage le meilleur sur la Belgique, le Canada et en arrachant le point du match nul contre le vice-champion du monde en titre : la Croatie. En 1/8ème et 1/4 de finale, la bande d’Achraf Hakimi a éliminé l’Espagne et le Portugal. Néanmoins, la marche était trop haute pour le Maroc en demi-finale face à l’Équipe de France mercredi soir (2-0).

We gave it all. The dream of a team, of a whole country, is over. But we have to be proud of what we have done. We fought until the last second and we leave with our heads held high.We will continue to try and give our all for this nation. Thanks to all Moroccans for your support pic.twitter.com/By6ev5uwEC