Coupe du monde 2022 : Messi, Mbappé… La prédiction de Ronaldinho pour le Ballon d’Or

Hugo Chirossel

Tous les deux auteurs de cinq buts depuis le début du Mondial 2022, le duel entre Kylian Mbappé et Lionel Messi est attendu. Dimanche, les deux hommes essayeront de mener leur équipe respective vers le titre de champion du monde. Le vainqueur de ce match pourrait d’ailleurs prétendre à remporter le prochain Ballon d’Or.

Dimanche, l’équipe de France tentera d’être sacrée championne du monde pour la deuxième fois consécutive. Pour y parvenir, les Bleus devront se défaire de l’Argentine, qui peut compter sur un Lionel Messi de retour à son meilleur niveau.

PSG : Entre Messi et Cristiano Ronaldo, Mbappé a tranché https://t.co/U4RsWIakNC pic.twitter.com/i4O8Vw4lhg — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Mbappé ou Messi prochain Ballon d’Or ?

Le duel opposant la Pulga à Kylian Mbappé fait partie des grandes attentes de cette rencontre. Impressionnants depuis le début de la saison, le vainqueur de ce match pourrait prendre une longueur d’avance sur l’autre dans l’optique de l’obtention du prochain Ballon d’Or. Un avis partagé par Ronaldinho, même si ce dernier tient à rappeler que les performances en Coupe du monde ne suffisent pas pour être sacré meilleur joueur du monde.

« Celui qui gagnera la Coupe du monde et marquera un but en finale… »