 Coupe du monde 2022 : Sacré champion, Messi se lâche et tranche pour son avenir

Thomas Bourseau

Lionel Messi est enfin assis sur le toit du monde au terme de sa cinquième tentative mondiale. Pour sa dernière, le capitaine de l’Albiceleste a décroché le trophée qu’il espérait depuis si longtemps. Aux anges, Messi a tenu à faire passer un message clair à ses supporters et au peuple argentin pour la suite.

Ce n’était plus arrivé depuis Diego Maradona et l’année 1986. Mais le messie censé prendre la relève de Maradona a fini par mettre un terme à cette longue attente. Ce dimanche 18 décembre, au Qatar, l’Argentine a remporté la troisième Coupe du monde de son histoire en parvenant à prendre le meilleur sur l’Équipe de France au terme de prolongations et d’une séance de tirs au but (3-3). Capitaine de l’ Albiceleste, Lionel Messi a enfin remporté le seul trophée qui lui manquait et n’a pas caché sa joie à TyC Sports . « C'est fou, ça s'est fait désirer, mais c'est la plus belle chose qui existe. Regarde ce que c'est, c'est magnifique. Je le voulais tellement. Dieu allait me le donner, j'avais le sentiment que ce serait celui-là, nous avons beaucoup souffert mais nous l'avons eu. J'ai hâte d'être en Argentine pour voir à quel point ça va être fou ».

«Évidemment, je voulais terminer ma carrière avec ça, je ne peux rien demander de plus»

Le Graal, tant voulu et attendu par tout amoureux du football, Lionel Messi peut enfin dire qu’il a déposé ses mains dessus et n’a as manqué de le souligner à la télévision argentine. « Évidemment, je voulais terminer ma carrière avec ça, je ne peux rien demander de plus. Dieu merci, il me les a tous donnés. Terminer ma carrière de cette façon est impressionnant. Après ça, que puis-je espérer. J'ai pu gagner la Copa America, la Coupe du monde... On me l'a donné presque à la fin ».

«Je veux continuer à vivre quelques matchs de plus en étant champion du monde»