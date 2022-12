PSG : Pochettino se lâche sur Messi et Mbappé

Arnaud De Kanel

Viré en début d'été par le PSG, Mauricio Pochettino n'a toujours pas retrouvé de club. Dans le club de la capitale, il a eu le privilège d'entrainer à la fois Lionel Messi et Kylian Mbappé. Il s'est livré sur sa relation entre les deux vedettes parisiennes et les a comparé.

Avant même le début du mercato estival, le PSG décidait de licencier Mauricio Pochettino pour le remplacer par Christophe Galtier. Les échecs du manager argentin en Ligue des champions auront eu raison de sa tête. Pourtant, il avait un effectif exceptionnel à sa disposition. Il pouvait, entre autres, compter sur Lionel Messi et Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à La Vanguardia , le natif de Murphy revient sur son histoire avec les deux attaquants stars.

Coupe du monde 2022 : Messi, Mbappé… Al-Khelaïfi s’enflamme au Qatar https://t.co/fUCZAwrebF pic.twitter.com/CuX7UIyV9t — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

«Un honneur de pouvoir les entraîner»

« Il y a peu d’entraîneurs qui ont entraîné Messi et Mbappé ? Il y a moi et l’entraîneur qui m’a remplacé au PSG, Christophe Galtier. La vérité, c’est que ça a été une satisfaction et un honneur de pouvoir les entraîner » affirme Mauricio Pochettino. L'entraineur argentin connait très bien Messi et Mbappé et il a pu cerner les différences entres les deux profils.

«Ce sont deux footballeurs différents»