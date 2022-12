PSG : Al-Khelaïfi lâche une grande réponse, un bouleversement historique prend forme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le duel entre Nasser Al-Khelaïfi et la Mairie de Paris se poursuit. Le dirigeant du PSG voudrait devenir propriétaire du Parc des Princes, mais Anne Hidalgo s'y oppose. Les positions n'évoluent pas et un accord tarde à être trouvé. Comme l'a confié le dirigeant qatari, le club évalue divers options et semble se préparer à un départ du 16ème arrondissement.

La tension montre entre Nasser Al-Khelaïfi et la Ville de Paris, propriétaire du Parc des Princes. Anne Hidalgo refuse de céder l'enceinte au président du PSG, qui semble déterminé dans ce dossier. Invité de Rothen Régale ce vendredi, le dirigeant qatari a assuré que la priorité était de rester dans le 16ème arrondissement de Paris. Mais il serait dans l'obligation de quitter le Parc des Princes, si Anne Hidalgo et son équipe continuent de refuser les négociations.

L'ultimatum de Nasser Al-Khelaïfi

« Pour moi, l’option 1, c’est de rester au Parc des Princes. Option 2 : rester au Parc des Princes. Option 3 : rester au Parc des Princes. Mais si le maire de Paris ou la ville de Paris ne veut pas qu’on reste, ne veut pas faire quelque chose pour nous... » a déclaré Al-Khelaïfi sur RMC . Ce sujet a évidemment été discuté lors du dernier Conseil de Paris. La majorité d'Anne Hidalgo n'a pas l'intention de revenir sur sa décision. Les élus écologistes et communistes ont mis en avant le caractère historique du Parc des Princes.

La Mairie de Paris campe sur ses positions

« Le Parc des Princes est bien sûr le lieu privilégié du PSG, mais c’est d’abord un monument qui existe depuis 1897, qui a été d’abord un vélodrome, qui a accueilli 54 arrivées du tour de France, le départ du marathon, les exploits du XV de France, des galas de boxe, des compétitions de gymnastique et le concert de Johnny Hallyday » a par exemple lâché le chef du groupe communiste, Nicolas Bonnet-Oulaldj.

Une issue inéluctable dans ce dossier ?

La Mairie de Paris ne ferme pas la porte à quelques modifications, notamment afin d'augmenter la capacité du stade. Mais cela risque de ne pas être suffisant pour Nasser Al-Khelaïfi, qui pourrait annoncer prochainement le départ du PSG du Parc des Princes. Un bouleversement majeur pour le club parisien, présent depuis 1974 dans cette enceinte.