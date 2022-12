PSG : Le clan Al-Khelaïfi lâche un nouveau coup de pression à Anne Hidalgo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis plusieurs jours, le bruit court que le PSG envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes à moyen terme, la faute aux négociations tendues avec la mairie de Paris pour le rachat du mythique stade de la capitale. Faute d’accord, le Qatar serait alors disposé à déménager pour rejoindre un stade plus grand que le PSG n’aurait aucun mal à remplir selon Nicolas Arndt, responsable de la billetterie du club.

Il y a de l’eau dans le gaz entre le PSG et la mairie de Paris. Le Parc des Princes est au centre des crispations, alors que le Qatar souhaite mettre la main sur l’enceinte du club de la capitale à un prix abordable tandis que la ville de Paris ne compte faire aucun cadeau au PSG, menaçant ainsi de quitter les lieux. « Le PSG en propose 40 millions d’euros. C’est moins cher que Paredes. Franchement ? ! Vous pensez vraiment que le Parc vaut moins que Leandro Paredes acheté 50 millions d’euros ? Ce n’est pas sérieux », pestait il y a peu Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d’Anne Hidalgo. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir qu’il était prêt à rester du côté de la Porte de Saint-Cloud, à condition que la mairie de Paris y mette du sien.

🏟️ Un nouveau stade à Poissy ou Boulogne, un déménagement au Stade de France, un avenir au Parc des Princes…Que doit décider le #PSG, en froid avec la mairie de Paris pour le rachat du Parc ?Décryptage et votre avis sur @le10sport 📝⬇️https://t.co/zU6GLBSw1b — Bernard Colas (@BernardCls) December 4, 2022

« Notre première option est de rester, mais... »

« Notre première option est de rester, mais je ne pense pas que le Conseil municipal veuille que nous restions. Ils font pression pour que nous partions », déclarait récemment Nasser Al-Khelaïfi dans Marca , avant d’ajouter un peu plus tard dans L’Equipe : « J'adore le Parc des Princes, je l'ai toujours défendu, c'est le cœur du PSG. S'ils sont raisonnables, on restera pour toujours au Parc. Mais nous sommes dans une situation qui n'est plus possible . » Une position réaffirmée par Nicolas Arndt, responsable de la billetterie du PSG.

« Oui on a le potentiel d’avoir un stade plus grand »