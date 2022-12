PSG : Le Qatar se lance dans un projet colossal à 200M€

Arthur Montagne

Depuis l’annonce de Nasser Al-Khelaïfi qui assurait que le PSG devait se doter d’un meilleur stade, le Qatar s’est lancé dans une guerre ouverte avec la Mairie de Paris qui réclame 350M€ pour l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud alors que QSI n’offre que 40M€. Mais quel est le juste prix du Parc des Princes ?

Ce n’est plus un secret, le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Il faut dire que le cas du club de la capitale est une anomalie au sein des cadors européens. Non seulement le Parc des Princes appartient à la Mairie de Paris, mais surtout, sa capacité, environ 48 000 places, est loin de celles des plus grandes enceintes européennes. C’est la raison pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi a estimé que « Paris mérite un meilleur stade . » L’objectif pourrait être de racheter le Parc des Princes, mais encore faut-il trouver un accord avec la Ville de Paris.

Une offre de 40M€ du Qatar ?

Ces derniers jours, le montant de l’offre du Qatar a fuité et elle serait de 40M€. Un montant qui a fait halluciner Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo, « C’est moins cher que Paredes. Vous pensez vraiment que le Parc vaut moins que Leandro Paredes acheté 50M€ ? Ce n’est pas sérieux », a-t-il lancé dans les colonnes du Parisien . Il faut dire que l’offre du Qatar est quasiment 10 fois inférieure à l’estimation de la Mairie de Paris qui réclame 350M€ pour le Parc des Princes. Une évaluation très surestimée puisque d'après L'EQUIPE , une évaluation a été demandée au service des domaines qui estime le prix du Parc des Princes à 200M€.

Le Parc des Princes est inestimable