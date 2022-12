PSG : Une révolution est annoncée, l'énorme coup de pression d'Al-Khelaïfi

Pierrick Levallet

Afin de mener des travaux de rénovation et agrandir le stade, le PSG souhaiterait devenir propriétaire du Parc des Princes. Néanmoins, la Mairie de Paris ne cède pas et un accord peine à être trouvé. Nasser Al-Khelaïfi, invité sur RMC, s'est alors prononcé sur le sujet. Le président du PSG en a profité pour interpeller la ville de Paris.

Devenu l’un des plus grands clubs d’Europe avec l’arrivée du projet QSI, le PSG aimerait avoir un stade de son standing. De ce fait, le club de la capitale aimerait devenir propriétaire du Parc des Princes afin de mener des travaux de rénovation et d’extension de l’enceinte. Toutefois, un accord avec la Mairie de Paris peine à être trouvé. Une véritable guerre médiatique a alors été déclarée entre la capitale et les dirigeants du PSG. Le Qatar a même menacé d’aller installer la formation parisienne au Stade de France. Mais au micro de Rothen s’enflamme sur RMC , Nasser Al-Khelaïfi a avoué qu’il n’avait qu’une seule priorité sur ce sujet.

Le Qatar veut rester au Parc des Princes

« L’adjoint du maire est ouvert à la discussion ? Pourquoi il ne vient pas aujourd’hui avec nous ? Je vais vous dire quelque chose Jérôme, et j’espère que c’est la dernière fois que je vais parler de ce sujet. Pour moi, l’option 1, c’est de rester au Parc des Princes. Option 2 : rester au Parc des Princes. Option 3 : rester au Parc des Princes. Mais si le maire de Paris ou la ville de Paris ne veut pas qu’on reste, ne veut pas faire quelque chose pour nous... » a d’abord lancé le président du PSG. « C’est comme si vous m’invitez dans votre émission, mais que je ne rentre pas. Moi, je ne veux pas parler de ça aussi, mais je sais que c’est un sujet chaud pour les médias. Nous, on investit pour le stade. Pour l’Euro 2016, on a payé quelque chose de très important. On a investi plus de 80 millions dans le stade. On fait le maximum avec la capacité qu’on a dans le stade. Troisièmement, on a un match il y a deux ou trois ans, Jean-Claude Blanc m’appelle et me dit: "on a un problème avec le Parc des Princes." Il me dit que le toit peut tomber. On a bloqué deux milles sièges pour que les gens ne viennent pas parce que c’était dangereux. La sécurité, c’est ce qu’il y a de plus important pour moi. On ne veut pas mettre 500 ou 600 millions dans un autre stade. Pour nous le plus important c’est le terrain » a-t-il poursuivi.

«C’est quoi la valeur du Parc des princes sans le PSG ? Zéro»

Nasser Al-Khelaïfi a ensuite interpellé la Mairie de Paris au sujet de la valeur du Parc des Princes sans le PSG : « On ne veut pas faire de l’argent avec ce stade, on ne veut pas faire un shopping mall. C’est quoi la valeur du Parc des princes sans le PSG ? Zéro. Ça, je le dis direct. Et quand on me dit 350, je ne sais pas quoi, ce n’est pas mon problème, si vous voulez faire du shopping, des buildings, de l’immobilier, des appartements peut-être mais pour nous, c’est juste le sport. Qu’est-ce qu’on a fait pour la ville de Paris? Combien de personne viennent pour regarder Kylian, Messi et Neymar? Quelle taxe on a payée ? Les impôts ? On a fait beaucoup. »

«On regarde les options»