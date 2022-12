PSG : Le Qatar reçoit une réponse très claire pour cette révolution

Pierrick Levallet

Afin de rénover et agrandir le Parc des Princes, le Qatar aimerait devenir propriétaire de l'enceinte du PSG. Cependant, un accord peine à être trouvé avec la Mairie de Paris, qui s'oppose fermement à une vente du stade parisien aux dirigeants qatariens. Ces derniers viennent d'ailleurs de recevoir une réponse très claire sur le sujet.

En plus du mercato hivernal, le PSG s’est lancé sur un autre dossier. Les dirigeants qatariens aimeraient entreprendre des travaux au Parc des Princes, afin de faire basculer le stade de Paris dans une autre dimension. Le club de la capitale souhaiterait donc devenir propriétaire de son enceinte. Mais le PSG de Nasser Al-Khelaïfi et la Mairie de Paris peinent à trouver un accord. La formation parisienne a alors menacé d’aller s’installer au Stade de France pour mettre la pression à la capitale française. Mais la Mairie ne plie pas.

«Ce patrimoine est une fierté parisienne»

Lors du Conseil de Paris ce jeudi, Antoinette Guhl, conseillère de Paris du groupe écologiste, s’est fermement opposée à la vente du Parc des Princes au Qatar. « Emmanuel Grégoire (le premier adjoint de la maire de Paris), vous déclariez dans la presse : la vente du Parc des Princes n’est pas une option prioritaire de la Ville. Un mot est de trop dans cette phrase. Car pour les écolos la vente n’est pas une option du tout. Pour nous, c’est non » a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par Le Parisien . Elle a ensuite poursuivie : « Ce patrimoine est une fierté parisienne. Cela fera bientôt 100 ans qu’il a accueilli son premier match de foot. Il est un monument parisien, une partie de l’histoire de Paris. [...] Le Qatar possède déjà, à travers différents fonds, de nombreux joyaux parisiens. Le Parc des Princes, lui, est dans notre champ de compétence. Si des travaux sont nécessaires pour améliorer ce stade, alors ouvrons cette discussion mais oublions cette idée de vente. »

«Le Parc des Princes n’est pas une marchandise»

Chef du groupe communiste, Nicolas Bonnet-Oulaldj s’est aussi prononcé sur le sujet : « Le Parc des Princes est bien sûr le lieu privilégié du PSG, mais c’est d’abord un monument qui existe depuis 1897, qui a été d’abord un vélodrome, qui a accueilli 54 arrivées du tour de France, le départ du marathon, les exploits du XV de France, des galas de boxe, des compétitions de gymnastique et le concert de Johnny Hallyday. (...) Ce n’est pas une marchandise. Je suis d’accord avec l’idée qu’on entame des travaux pour l’agrandir. Le Conseil de Paris doit se prononcer sur le coût et la prise en charge des travaux et s’opposer à sa vente. »

«Le PSG doit rester au Parc. C’est un impératif»