PSG : Le clan Al-Khelaïfi lâche ses vérités sur cette révolution

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi monte au front. Le dirigeant qatari souhaite devenir propriétaire du Parc des Princes, détenu par la Ville de Paris. Froissé par l'opposition d'Anne Hidalgo, le responsable n'exclut pas un déménagement dans les prochains mois. Le responsable de la billetterie du PSG a expliqué pourquoi ce rachat était nécessaire.

Le bras de fer se poursuit entre la Mairie de Paris et Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG souhaite devenir propriétaire de son propre stade, le Parc des Princes. Une offre de 40M€ aurait été transmise à la Mairie de Paris, pour racheter l'enceinte. Une proposition, qui a surpris les proches d'Anne Hidalgo, étant donné que le Parc des Princes est estimé à 350M€.

Al-Khelaïfi lance un ultimatum à la Mairie de Paris

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a envoyé un message à la Mairie de Paris. Il n'hésitera pas à quitter le Parc des Princes si aucune solution n'est trouvée. « Je vous dis la vérité, on n'a pas le choix. Je l'ai dit à la mairie de Paris. On ne peut pas rester dans ces conditions. Si on peut franchir une étape, on restera. Mais on ne veut pas rester sans rien faire. La mairie devrait réfléchir à notre offre. On a déjà investi plus de 80M€ dans le stade. La mairie a fait quoi dans le même temps ? » avait déclaré le président du PSG.

Le responsable de la billetterie évoque des difficultés

Directeur billetterie et hospitalités du PSG, Nicolas Arndt explique que le rachat du stade pourrait permettre au club de faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais aussi de moderniser l'enceinte. « On est toujours coincés entre la demande colossale qui existe derrière le club et un volume réduit de billets à disposition (le club compte 36 000 abonnés). Et plus le match est gros, plus ça s'exprime fortement » a expliqué le responsable à L'Equipe.

« On souhaite que le Parc devienne un lieu touristique à part entière »