PSG : Al-Khelaïfi lâche un coup de pression monumental à la Mairie de Paris

Arthur Montagne

Depuis quelques jours, la situation du PSG au Parc des Princes ne cesse de faire parler. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas manqué d'afficher sa volonté de voir le club de la capitale évoluer dans une plus grande enceinte, mais surtout qui appartienne au club. C'est la raison pour laquelle le dirigeant qatari s'est lancé dans une joute verbale avec les représentants de la Mairie de Paris. Et le président du PSG en rajoute une couche.

C'est le sujet du moment du côté du PSG. Frustré de ne pas être propriétaire de son stade, Nasser Al-Khelaïfi est sorti de ses gonds il y a quelques jours pour Bloomberg, assurant que « Paris mérite un meilleur stade . » Depuis, la guerre est déclarée avec la Mairie de Paris qui possède l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud. La priorité du PSG est de racheter le stade historique du club de la capitale, mais les divergences avec la Ville de Paris sont énormes. Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi pousse un nouveau coup de gueule et met la pression sur Anne Hidalgo et son équipe.

«S'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part»

« Bien sûr. Cela doit permettre d'augmenter les revenus et la valeur du club. Avec le stade ou sans, ce n'est pas la même chose. Après, j'ai entendu la mairie dire : ''Nasser joue avec nous.'' Non, Nasser ne joue pas. J'adore le Parc des Princes, je l'ai toujours défendu, c'est le cœur du PSG. S'ils sont raisonnables, on restera pour toujours au Parc. Mais nous sommes dans une situation qui n'est plus possible (...) S'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. On ne menace pas. On se serre la main, on remercie la mairie et on se dit au revoir », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'expliquer les raisons qui poussent le PSG à vouloir déménager.

«Le PSG n'a pas le stade pour arriver au top niveau financier et même sportif»

« Une fois, on a dû fermer 2 000 places à cause d'un souci. La technologie n'est pas au niveau non plus. Le PSG n'a pas le stade pour arriver au top niveau financier et même sportif. Je vous donne un exemple : si nos supporters étaient plus proches de la pelouse, juste derrière le gardien, on marquerait 6 ou 7 buts avec leur pression (rires). Nous avons fait le plein sur 100 matches de suite et nous refusons des gens », ajoute Nasser Al-Khelaïfi qui en profite également pour répondre à la crainte des supporters du PSG, très attachés au Parc des Princes, en rejetant la faute sur la Mairie de Paris.

«On ne veut pas rester sans rien faire»