PSG : Lionel Messi à l’origine de cet énorme projet de QSI ?

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le PSG s’est imposé parmi les plus grands clubs européens. Mais voilà que le club de la capitale se sent aujourd’hui un peu à l’étroit au Parc des Princes. Alors que les Qataris souhaitent le rénover pour en améliorer la capacité, l’idée est d’abord d’en devenir propriétaire et le racheter à la ville de Paris. Un dossier qui n’en finit plus de faire parler de nouveaux éléments ont été apportés.

Pour le PSG, le Parc des Princes est aujourd’hui trop petit. Ainsi, QSI envisage de faire passer la capacité de 48 000 à 60 000 places. Si les Qataris ont prêts à investir gros dans ce projet, ils souhaitent toutefois être propriétaires de l’enceinte. Cela n’est actuellement pas le cas puisque le Parc des Princes apparient à la ville de Paris. Des discussions ont donc été engagées entre les différents camps pour tenter de parvenir à un accord, mais on en semble très loin. Entre le PSG et le Mairie, c’est plus tendu que jamais, en témoignent les coups de gueule répétés de Nasser Al-Khelaïfi ces dernières semaines.

« C’était complètement enterré chez eux, jusqu’à l’arrivée de Messi en 2021 »

Le dossier de la vente du Parc des Princes est l’un des dossiers chauds du moment au PSG. Et voilà que ce samedi, pour Challenges , une source proche de ce feuilleton a fait certaines confidences, révélant notamment le rôle joué par l’arrivée de Lionel Messi dans l’accélération du processus : « Le PSG est venu voir la mairie de Paris dès 2019 pour agrandir le stade. Le projet a pas mal évolué au fil du temps. C’était complètement enterré chez eux, jusqu’à l’arrivée de Messi en 2021. Ils ont commencé à lier l’agrandissement à une vente potentielle du Parc par la ville ».



Le Qatar est donc déterminé à racheter le Parc des Princes à la ville de Paris, mais encore faut-il trouver un terrain d’entente. Et pour le moment, les divergences sont énormes concernant la valuation du bien. Challenges explique que le PSG aurait proposé 40M€ quand 350M€ seraient attendus au minimum. « Pour nous, c’était grotesque. Nous n’avons pas eu envie de poursuivre les négociations », explique-t-on alors au sein de la Mairie de Paris.

