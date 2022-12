PSG : Les vérités du clan Al-Khelaïfi sur cette opération à 600M€

Thibault Morlain

Malgré de nombreuses questions sur l’avenir du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi l’a répété, il n’est pas question d’un désengagement de QSI au PSG. En revanche, les Qataris cherchent un actionnaire minoritaire pour racheter un pourcentage du club de la capitale. Et voilà qu’en coulisses, ça s’est accéléré à ce propos dernièrement. Dans le clan Al-Khelaïfi, on a ainsi apporté des précisions sur l’arrivée de ce nouvel investisseur.

Alors que QSI est à la tête du PSG depuis 2011 maintenant, une petite révolution se prépare pour le club de la capitale, qui ne devrait plus être à 100% sous pavillon qatari. En effet, si le Qatar n’entend pas se désengager du PSG, la porte est ouverte pour l’arrivée d’un nouvel investisseur. « On a acheté le club 70M€, aujourd'hui, il vaut plus de 4 milliards d'euros. On a différentes offres. (...) On a eu une offre de plus de 4 milliards d'euros. Mais nous n'allons pas vendre. Mais pourquoi pas un petit pourcentage. Nous allons y réfléchir, nous avons plusieurs offres », expliquait alors récemment Nasser Al-Khelaïfi à propos de la vente d’un pourcentage du PSG.

Transferts - PSG : Campos doit faire un sacrifice XXL sur le mercato https://t.co/1xAI25NtZY pic.twitter.com/3wLWlmH9r9 — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Un investisseur en avance ?

Où en est alors cette vente d’une partie du PSG aujourd’hui ? Ce samedi, Challenges a fait un point concernant l’arrivée de ce nouvel investisseur à hauteur de 5 à 15% pour une opération estimée entre 400M€ et 600M€. Le média français cite alors une source dans le clan de Nasser Al-Khelaïfi qui explique qu’il y aurait 3 candidats intéressés. On retrouverait alors deux fonds d’investissement américain et un non américain. Et visiblement, l’un de ces candidats serait plus avancé que les deux autres, ayant même rencontré Nasser Al-Khelaïfi à Doha en marge de la Coupe du monde. Ça avance et cela pourrait rapidement se finaliser. Une annonce pourrait tomber lors du premier semestre 2023.

Un lien direct avec le rachat du Parc des Princes ?