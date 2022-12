PSG : Coup de tonnerre pour Galtier à la Coupe du Monde

Amadou Diawara

Alors qu'ils ont fait le déplacement au Qatar pour disputer la Coupe du Monde avec le Portugal, Danilo Pereira et Nuno Mendes sont désormais forfaits pour la suite de la compétition. Comme l'a annoncé le PSG, les deux hommes ont fait leur retour à Paris pour poursuivre leurs soins. Et si Danilo Pereira pourrait reprendre dès la prochaine rencontre du PSG le 28 décembre, Nuno Mendes serait espéré pour le choc face au Bayern en Ligue des Champions le 14 février.

Pour que le Portugal réalise la meilleure Coupe du Monde possible au Qatar, Fernando Santos a décidé de faire confiance à Danilo Pereira et à Nuno Mendes. Toutefois, les deux joueurs du PSG se sont blessés - le premier aux côtes et le second à la cuisse - et sont désormais forfaits pour la suite de la compétition.

En accord avec le staff médical de la sélection portugaise, @iamDaniloP et @nunomendes_25 ont rejoint ce vendredi 9 décembre le centre d’entraînement du Paris Saint-Germain afin de poursuivre leur réhabilitation. 🔴🔵 pic.twitter.com/dpXsM1Ufqo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 9, 2022

Danilo Pereira de retour le 28 décembre contre Strasbourg ?

Comme annoncé par le PSG ce vendredi après-midi sur son compte Twitter , Danilo Pereira et Nuno Mendes ont fait leur retour à Paris et ont retrouvé le centre d'entrainement du club rouge et bleu pour poursuivre leurs soins. « En accord avec le staff médical de la sélection portugaise, Danilo Pereira et Nuno Mendes ont rejoint ce vendredi 9 décembre le centre d’entraînement du Paris Saint-Germain afin de poursuivre leur réhabilitation » , a posté le PSG sur les réseaux sociaux. Mais quand Christophe Galtier pourra-t-il de nouveau compter sur Danilo Pereira et Nuno Mendes ?

Nuno Mendes espéré contre le Bayern le 14 février ?