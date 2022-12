Coupe du Monde 2022 : Coups durs pour Galtier, la grande annonce du PSG

Amadou Diawara

Alors qu'ils ont débuté la Coupe du Monde avec le Portugal, Nuno Mendes et Danilo Pereira se sont malheureusement blessés en cours de compétition. Forfaits pour la suite du Mondial, Nuno Mendes et Danilo Pereira sont rentrés à Paris poursuivre leurs soins, comme annoncé par le PSG ce vendredi après-midi.

Pour faire bonne figure lors de la Coupe du Monde au Qatar, Fernando Santos a convoqué Nuno Mendes et Danilo Pereira, deux joueurs du PSG. Alors qu'ils sont bien rentrés dans leur compétition, les deux internationaux portugais ont été stoppés net dans leur élan.

En accord avec le staff médical de la sélection portugaise, @iamDaniloP et @nunomendes_25 ont rejoint ce vendredi 9 décembre le centre d’entraînement du Paris Saint-Germain afin de poursuivre leur réhabilitation. 🔴🔵 pic.twitter.com/dpXsM1Ufqo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 9, 2022

«D.Pereira et N.Mendes ont rejoint le centre d’entraînement du PSG»

En effet, Nuno Mendes et Danilo Pereira se sont tous les deux blessés pendant la Coupe du Monde. Et ils sont désormais forfaits pour le reste de la compétition.

Danilo Pereira et Nuno Mendes poursuivent leur réhabilitation à Paris