Mercato - PSG : Galtier se prononce sur une piste inattendue pour son avenir

Aujourd'hui, Christophe Galtier est donc l'entraîneur du PSG, avec qui il a signé un contrat jusqu'en 2024. Arrivé il y a quelques mois seulement dans la capitale française en provenance de Nice, le natif de Marseille a déjà été interrogé sur son avenir et une possible prise de fonction... au Paris FC.

Malgré son passif à l'OM, Christophe Galtier est aujourd'hui bel et bien au PSG. Suite au licenciement de Mauricio Pochettino, le club de la capitale s'est tourné vers l'entraîneur française pour s'asseoir sur le banc de touche. Et après quelques mois au PSG, Galtier est plus heureux que jamais. Pas question d'ailleurs pour lui de penser à un autre club pour le moment...

« C'est un club historique de Paris »

En effet, lors de son passage sur Télématin , Christophe Galtier a été interrogé sur la possibilité d'entraîner l'autre club de Paris, le Paris FC. A ce propos, l'entraîneur du PSG a alors assuré : « Entraîner le Paris FC ? C'est un club historique de Paris. En espérant les voir en Ligue 1 pour faire un beau derby à Paris. Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain et je suis très heureux ».

