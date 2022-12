Coupe du Monde 2022 : Après son coup de sang au Qatar, Hakimi s'explique

Amadou Diawara

Mécontent de l'arbitrage face à la France et contre la Croatie, Achraf Hakimi s'est emporté avant la remise des médailles ce samedi. Après la défaite des Lions de l'Atlas contre les Vatreni, le défenseur du PSG aurait poussé un énorme coup de gueule à l'encontre de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Interrogé sur le sujet, Achraf Hakimi est passé aux aveux.

Véritable surprise de cette Coupe du Monde au Qatar, le Maroc est parvenu à se hisser jusqu'en demi-finale au Qatar. Battus par la France (2-0), les Lions de l'Atlas se sont frottés à la Croatie ce samedi après-midi pour tenter de prendre la troisième place de la compétition. Toutefois, les hommes de Walid Regragui se sont inclinés face aux Vatreni (2-1).

«J’étais un peu énervé à cause d’une ou deux décisions, rien de plus»

Après la défaite du Maroc face à la Croatie, Achraf Hakimi n'a pas réussi à contenir sa colère d'après les informations de SVT Sports et de Magenta TV, rapportés par RMC Sport . Furieux contre l'arbitrage, le défenseur du PSG est sorti de ses gonds, poussant un énorme coup de gueule à l'encontre de Gianni Infantino, le président de la FIFA . « C’est le deuxième match de suite (ndlr : après la France) que vous faites ça contre nous. Qu’est-ce qui ne va pas ? La Fifa ne veut pas que le Maroc gagne une médaille » , aurait pesté Achraf Hakimi avant la remise des médailles.

«Je le respecte et l’apprécie beaucoup»