Coupe du monde 2022 : L’énorme message lancé par Varane après la défaite en finale

Axel Cornic

Au terme d’un match incroyable, l’Argentine a eu la mieux sur l’équipe de France et a remporté la Coupe du monde 2022, la troisième de son histoire. Un échec qui reste en travers de la gorge des Français et surtout de Raphaël Varane, qui a toutefois voulu tirer le meilleur de la prestation des Bleus tout au long de la compétition.

C’est une finale très disputée à laquelle on a pu assister ce dimanche, entre la France et l’Argentine. Pas moins de six buts, des prolongations et finalement une séance de penalties, qui a couronné Lionel Messi et ses coéquipiers.

Coupe du monde 2022 : Mbappé perd face à l’Argentine, l'énorme geste de Macron https://t.co/SgVojF2fa6 pic.twitter.com/AGopOAiB9H — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

« Aujourd’hui pendant une heure on n’était pas dedans, mais on est revenus »

Au micro de TF1 , Raphaël Varane s’est confié après cet échec cuisant, lui qui avait été du titre en 2018. « Très déçu. On a tout donné on a dû faire face à beaucoup d’obstacles pendant la compétition » a-t-il déclaré. « Aujourd’hui pendant une heure on n’était pas dedans, mais on est revenus. On est très fiers d’être Français, on sort la tête haute. On est revenu alors que c’était compliqué. Physiquement on était mieux qu’eux, on a poussé ».

« Très fier de ce qu’on a fait »