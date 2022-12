Coupe du monde 2022 : Malgré un Mbappé en feu, l'équipe de France battue par l'Argentine

La rédaction

C'est une finale légendaire qui s'est disputée ce dimanche au Qatar. Après un doublé de Lionnel Messi et un but d'Angel Di Maria côté argentin, l'Equipe de France a pu compter sur un immense Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. À l'issue de la séance de tirs au but, l'Argentine s'est imposée (4 tab à 2).

C'est une finale qui restera dans les mémoires. Alors que l'Equipe de France était menée (0-2) jusqu'à la 80e minute après des buts de Lionel Messi et Angel Di Maria, Kylian Mbappé a inscrit un doublé pour emmener les deux équipes en prolongations. Inévitablement, c'est Lionel Messi qui a pensé offrir la victoire à l'Argentine en inscrivant le troisième but de l'Albicéleste avant que Kylian Mbappé n'inscrive un pénalty à la 118e minute. 3-3 après 120 minutes, et aux tirs au but, c'est l'Argentine qui s'est imposée (4 à 2). Kingsley Coman a vu sa frappe repoussée par Emiliano Martinez tandis qu'Aurélien Tchouaméni a manqué le cadre.