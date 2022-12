Coupe du monde 2022 : Avant la finale, Dembélé lâche ses vérités sur Messi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dès son arrivée au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé a eu l’occasion d’évoluer aux côtés de Lionel Messi. Avec l’Argentin, l’attaquant français a noué une relation particulière. Avant cette grande finale, le joueur formé au Stade Rennais s’est confié sur les qualités de la Pulga.

Ce dimanche, l’équipe de France affronte l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Ce match sera la dernière chance pour Lionel Messi de remporter un Mondial, huit ans après sa défaite contre l’Allemagne au Brésil.

« Ça va faire plaisir de le revoir depuis tout ce temps là »

Avant ce grand rendez-vous, Ousmane Dembélé, l’ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, a pu se confier sur le capitaine de l’Argentine. « Ce qui m’a le plus impressionné chez Messi à Barcelone ? Son leadership. C’est un leader sur le terrain et en dehors aussi. C’est une très très bonne personne. Il aidait beaucoup les jeunes joueurs. Et puis c’est un joueur incroyable à voir jouer. L’avoir dans son équipe c’est tout aussi incroyable. Ça va faire plaisir de le revoir depuis tout ce temps là », reconnaît Dembélé sur Téléfoot .

La première pour Messi ou le doublé pour Dembélé